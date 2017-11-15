Airbus'ın Uçan Arabası Yıl Sonuna Doğru Havalanacak

Airbus tarafından geliştirilen ve dikey şekilde iniş ve kalkış gerçekleştirebilen hava aracı ya da namıdiğer uçan araba için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa merkezli şirket, Vahana adını verdiği araç için 2016 yılında çalışmalara başlamış ve projeye Silikon Vadisi’nden de finansal destek gelmişti. Projenin amacı ise elektrikle ve sürücüsüz çalışan çok pervaneli bir araç üreterek karayolu trafiğinin yoğun yaşandığı şehirlerde çatıdan çatıya ulaşım sağlamak. Airbus bugün aracın yeni fotoğraflarını yayınladı ve prototipin yıl sonuna kadar test uçuşunu gerçekleştireceğini açıkladı.

Havacılık devi Airbus uçan araba üretiminde yalnız değil. Ezeli rakibi Boeing de benzer bir proje üzerinde çalışıyor. Ayrıca Uber gibi şirketler de önümüzdeki yıllarda bambaşka bir taksi hizmeti başlatmak için uçan araba modelleri geliştiriyor.

Airbus’ın bugün paylaştığı fotoğrafta şirketin Silikon Vadisi ekibinin tek koltuklu ve eğik pervaneli bir hava aracı üzerinde çalıştığı görüldü. Ayrıca şirket yetkilileri aracın prototipini California’dan test uçuşlarının yapılacağı Oregon Eyaleti’ne bağlı Pendleton şehrine götürdü. Vahana ilk kez burada gövde gösterisi yapacak ve bu uçuşun yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Ayrıca 2020 yılında da Vahana’nın seri üretimine geçilmesi öngörülüyor.