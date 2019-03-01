AirPods 2 Hakkında Önemli İddia

Apple’ın en sevilen giyilebilir ürünlerinden biri olan AirPods, kablosuz kulaklık piyasasında tam anlamıyla bir devrim yapmıştı. AirPods 2’ye dair iddialar her geçen gün artıyor. Bugün yayınlanan yeni bir rapor, bizlere yeni nesil AirPods için gerçek bir lansman tarihi veriyor olabilir.

Daha önce çıkan raporlar, Apple’ın 25 Mart’ta düzenleyeceği bahar etkinliğinde Bluetooth kulaklığı AirPods’un yeni versiyonunu tanıtacağı yönündeydi. Aynı etkinlikte iki yeni iPad’in ve kablosuz şarj standı AirPower’ın da gün yüzüne çıkması bekleniyor.

İspanyol AppleSfera adında bir blog, ilk nesil AirPods stoklarının 28 Mart’ta biteceğini gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

Söz konusu ekran görüntüsü, AirPods 2 hakkında herhangi bir ayrıntı vermiyor; ancak AppleSfera, 29 Mart tarihinden itibaren stoktaki modellerin yeni nesil AirPods’larla değiştirileceğini iddia ediyor.

AirPods 2 Kullanıcılara Neler Sunacak?

Yeni AirPods’un, daha önce iOS beta kodunda görüldüğü gibi “Hey Siri” desteğine ve yeni sağlık izleme özelliklerine sahip olması bekleniyor.

Selefinden farklı olarak siyah renk seçeneğine de sahip olacağı tahmin edilen AirPods 2, Bluetooth 5.0, yeni bir W serisi çip ve yüksek ısıya dayanıklı bir tasarım ile gelecek.

Bunlara ek olarak, eski KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yeni AirPods kulaklıkların kablosuz şarj desteğine sahip olacağını da iddia etmişti; ancak bu özelliğin yalnızca AirPower ile çalışabileceği de söylenenler arasında.