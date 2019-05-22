Akciğer Kanserini Doktorlardan Daha İyi Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Yeni bir araştırma, Google’ın geliştirdiği yapay zekanın akciğer kanserini doktorlardan çok daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit ettiğini ortaya koydu.

Bilim kurgu filmleri ve kitapları, dijital beyinlerin önlenemez yükselişinden korkmamız gerektiğini her seferinde bize gösteriyor. Genel kanı, kendi yarattığımız makinelere bilinç kazandırma sevdasının kötü bir şekilde biteceği yönünde olsa da, yapay zeka insan hayatını iyileştirmek için kullanılabilecek en iyi enstrümanlardan bir tanesi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

New York Times gazetesi tarafından yayınlanan bir makale, Google tarafından geliştirilen bir yapay zekanın etkileyici yeteneklerini gözler önüne seriyor.

Google ile tıp uzmanlarının ortaklaşa çalışmaları sonucu geliştirilen algoritma, akciğer kanserini saptama konusunda inanılmaz bir başarıya sahip. Öyle ki raporlar, kanser belirtilerini tespit etmede eğitimli radyologlardan bile daha başarılı olduğunu ortaya koyuyor.

Google’ın yapay zekası, tıp alanında kullanılmak üzere test edilen diğer algoritmalar gibi, geçmiş akciğer kanseri taramasından gelen veriler kullanılarak eğitildi. 6.700'den fazla kanser taramasında yüzde 94,4 gibi etkileyici bir doğruluk oranı yakalayan yapay zeka, herkesi şaşırtmayı başardı.

Yapay zekanın bu denli başarılı olması, doktorlar için kötü bir haber gibi görünebilir; ancak buradaki amaç, profesyonelleri ultra akıllı bilgisayarlarla değiştirmekten ziyade, bir doktorun deneyimini derin öğrenme algoritmasının yetenekleri ile birleştirerek, tanıda daha az hata yapılmasını sağlamak.