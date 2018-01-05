Akıllı Ekranlar Herkesi Miyop Yapacak

Yapılan yeni bilimsel çalışmalar, akıllı mobil cihazlarda kullanılan ekranların görme bozukluklarına yol açtığını ve aynı ekranların kullanımının devam etmesi durumunda 2040 yılında her iki kişiden birinin miyop olabileceğini ortaya koydu.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Volkan Hürmeriç, akıllı telefon ve tabletlerde kullanılan ekranlara çok yakından bakılması sebebiyle gelecek nesillerin görme bozukluklarıyla daha sık karşı karşıya kalacağının altını çizerken, özellikle miyop tehlikesinin her geçen gün daha da arttığını söyledi. Özellikle gelişme çağında olan çocukların tehdit altında olduğunu söyleyen görme hastalıkları uzmanı, görme bozukluklarının yaşanmaması için telefon ve tabletlerin, çocuklara tarafından belirli sürelerle kullanılması gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar yapılmış 145’ten fazla bilimsel yayını değerlendiren Volkan Hürmeriç, “Dünya genelinde alana ilişkin yapılan 145 bilimsel araştırmanın meta analizi gösteriyor ki, 2040 yılında her 2 kişiden biri miyop olacak. Bu çok yüksek bir oran olmanın yanı sıra, devlet ve kamu tarafından yapılacak olan sağlık harcamalarında da büyük bir artışa yol açacak. Araştırmalara göre, ilerleyen dönemlerde özellikle 20-40 yaş arasındaki kişilerde görme kusurları daha sık karşılaşılan bir problem haline gelecek.” dedi.

Dijital ekranlarla tanışma yaşının üçe kadar indiğini, bu yaşlardaki çocukların ekranlara çok yakından bakmaları sebebiyle gözlerinin bozulabileceğini aktaran Hürmeriç, miyop oranındaki artışın kent yaşamı ve genetik bozukluklar gibi etkenlerle de artabileceğini söyledi ve açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu yaştan itibaren gelişim süreci boyunca kullanılan bu cihazlar, çocuklarda bağımlılık yaratabiliyor. Miyopi başlangıcındaki en önemli etken, ekranlara yakından bakılması ve kısa mesafelerden ekran veya kağıtların okunmasıdır. Çocukların bu cihazlara bakarak geçirdikleri sürelerin kesinlikle kısıtlanması ve kontrol altına alınması gerekiyor. Dışarıda oynamaya teşvik edilen çocuklarda miyopi oluşma riski, sürekli ekrana bakanlara oranla çok daha düşük. Mevcut tedavi yöntemleri, bu konuda koruma için yeterli değil. 20 yıl sonra, bugün bahsedilen senaryonun gerçek olması istenmiyorsa, aile içinde ve toplumda ciddi sorunlara yol açabilen, uyku bozukluklarına sebep olan ve en önemlisi de çocuklarda obezite gibi ciddi sorunların oluşmasına sebep olan ekran bağımlılığına karşı gerekli önlemlerin alınması lazım.”