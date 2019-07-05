Akıllı Telefonlar, Yeni OLED Teknolojisi ile Daha Uzun Batarya Ömrü Sunabilir

Akıllı telefon bataryalarının en büyük düşmanlarından biri de hiç şüphesiz ekran parlaklığı. Telefon ekranları her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu da, enerji tüketiminin daha da artması demek. Fakat geliştirilen yeni OLED teknolojisi, parlaklığını ve enerji verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

Yeni OLED teknolojisi, Imperial College London'daki Fizik ve Kimya Bölümlerinde görevli bir ekip tarafından geliştirildi. Ekranlar genellikle dış ışık kaynaklarından (güneş gibi) parlamayı azaltmaya yardımcı olan filtreler kullanıyor. Bu sayede cihazınızın ekranından gelen ışığın görülmesi kolaylaşıyor.

Imperial College London ekibi, polarize ışık yayan OLED’ler geliştirerek, ekrandan gelen ışığı özel bir filtreden geçiriyor. Araştırmacılar, söz konusu teknoloji ile ekran parlaklığını ve enerji verimliliğini artırmayı başardıklarını söylüyor.

Yeni teknoloji, ekran verimliliğini neredeyse iki katına çıkarabilir. Bu da, akıllı telefonların çok daha uzun ömürlü bataryalar sunabileceği anlamına geliyor.

Yeni OLED teknolojisi üzerinde araştırmalar henüz tamamlanmadı. Bu nedenle kısa vadede akıllı telefonlarda kendine yer bulması pek mümkün görünmüyor. Fakat test aşaması tamamlandıktan sonra telefonlarda, televizyonlarda, akıllı saatlerde ve daha fazlasında görmemiz içten bile değil.