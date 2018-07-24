Akıllı Televizyondan Verileriniz Toplanıyor

Evimizin her köşesine giren akıllı ürünlere karşı dikkatli olmak gerekiyor. Kullanıcı güvenliği konusunda Antivirüs firması Bitdefender tarafından yapılan bir araştırmaya göre, akıllı TV'ler aracılığıyla verileriniz toplanıyor, kanal sahipleriyle ve yapımcılarla paylaşılıyor.

Akıllı cihazlar, kullanıcı gizliliği için zamanla daha büyük bir tehdide dönüşüyorken bu kullanıcı gizliliği konusunda akıllı televizyonlar da yer alıyor. Bitdefender'ın sunduğu rapora göre akıllı televizyonlar aracılığıyla izlediğiniz programların, seyrettiğiniz reklamların verileri toplanıyor. Ardından size özel profiller oluşturuluyor.

İşin İçinde Üreticiler Bile Var!

Yalnızca programlarla değil aynı zamanda televizyon üzerinden oynadığınız oyunlara kadar tüm bilgilerinizi takip eden üreticiler, her televizyona özel kullanıcı profili çıkarıyor. Ayrıca veri tehdidi, pek çok akıllı televizyonda yer alan uygulamalar aracılığıyla yapılıyorken bu durumdan üreticiler de faydalanıyor. Üreticilerin imzalattırdığı kullanıcı sözleşmelerinde yer alan 'kişiselleştirilmiş içerik hizmeti' verilerin incelenmesine davetiye çıkarıyor.

Antivirüs firması Bitdefender'ın koyduğu bu rapora göre uzmanlar, kullanıcı sözleşmelerinin okunmasına vurgu yapıyor. Bu sözleşmelerde verilerinin nasıl kullanıldığına dair açıklamalar yer almıyorsa, yetkililerine danışarak detaylı bilgi alınmasının doğru olacağı dile getiriliyor.