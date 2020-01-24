Alan Wake Xbox Mağazasında Yeniden Satışa Sunuldu

Alan Wake, uzun bir aradan sonra Xbox mağazası üzerinden tekrardan satışa sunuldu. Artık oyunu 49 TL gibi bir fiyata satın alabiliyorsunuz.

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Alan Wake, 2017 yılının Mayıs ayı içerisinde müzik lisansları kaynaklı bir sıkıntı yaşamıştı. Lisanların dolması ve kısa sürede yenilenmemesi nedeniyle de satışının devam ettiği dijital mağazalardan kaldırılmıştı.

Yaklaşık bir ay sonra yani 2018 yılının Ekim ayı içerisinde, sorunun çözülmesiyle birlikte oyun ilk etapta Steam mağazasına geri dönmüştü. Daha sonradan da Xbox mağazasına geri döneceği söylenmişti. Alan Wake, bugün itibarıyla Xbox mağazası üzerinden 49 TL karşılığında satın alınabilir, Xbox 360 veya Xbox One üzerinde sorunsuzca oynabilir hale geldi.

Öte yandan bu yıl içerisinde olası bir Alan Wake 2 haricinde, seri ile ilgili bir takım şeyler Control oyununda da karşımıza çıkacak. Bu yılın ortalarında yayınlanması beklenen AWE içeriğinin Alan Wake ile Control evrenlerini ortak bir noktada birleştireceği söyleniyor. Bunun haricinde, oyuncular olarak bir Alan Wake HD Remaster ve Alan Wake 2 beklentilerimiz de var tabii ki. Bak

Alan Wake konusu

Piyasadaki kaliteli korku oyunları arasında yer alan Alan Wake, oyuna adını veren karakterin başından geçenleri anlatıyor. Yeni bir eser ortaya koymakta zorlanan roman yazarı Alan Wake, bir ajan olan arkadaşı Barry Wheeler'dan aldığı tavsiye üzerine eşi Alice ile kısa süreli bir tatil için Washington eyaletindeki Bright Falls isimli küçük bir tatil kasabasına gidiyor. Ne var ki, burada eşinin başına gelenler ile tatil Alan Wake için kısa süre büyük bir kabusa dönüşüyor.