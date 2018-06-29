Alibaba, Trendyol'a Yatırım Yaptı

Dünyanın en geniş online ticaret şirketlerinin başında gelen Alibaba, Türkiye'ye yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir habere göre Alibaba, Trendyol'a finansal yatırım sağladı. Ancak yatırım için ne kadar ödendiği kullanıcılarla paylaşılmadı.

Ülkemizin en büyük alışveriş platformlarından biri olan Trendyol, Alibaba ile yeni stratejik partner oldu. Bu anlamda her iki şirketin de globalleşme hedefleri devam ederken, Alibaba'nın bu yatırım sayesinde Türkiye pazarında daha rahat büyüyebileceğini ve gelişebileceğini de belirtmek gerekiyor.

Trendyol'a yapılan yatırımın miktarı paylaşılmazken ayrıca şirket yönetiminde de değişiklik olmayacağı dile getirildi. Trendyol kurucusu ve CEO'su olan Demet Mutlu, büyük hedefler ve tutkuyla başlayan yolculuklarında daha iyi noktaya gelmek istediklerini aktardı. Ayrıca Mutlu, Alibaba ve Trendyol'un benzer kültür ve değerlere sahip olduğunu vurguladı.

Son olarak konu hakkında Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans da açıklamalarda bulundu. Türkiye pazarını önemsediklerini belirten Evans, Trendyol’un mevcut yönetim ekibinin liderlik etmeye devam edeceklerini açıkladı. Yani yönetime karışmayan Alibaba, Trendyol ile sürekli bilgi alışverişi içerisinde olacak.