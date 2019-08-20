Alienware, Masaüstü Bilgisayarı Aurora'yı ve 55 İnç Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Gamescom 2019, Almanya’da bugün itibarıyla başlamış bulunuyor. 24 Ağustos’a kadar sürecek Gamescom’a katılan pek çok şirket arasından en çok göze çarpanlardan bir tanesi de Alienware oldu. Dell’e bağlı bir şirket olan Alienware, yüksek performanslı bilgisayarlarla birlikte oyuncu monitörleri de üretiyor. Gamescom 2019 kapsamında Alienware, 55 inç oyuncu monitörünün ve masaüstü bilgisayarı Aurora’nın tanıtımlarını gerçekleştirdi.

Alienware’nin gelecek sonbaharda çıkaracağı oyun ekipmanları arasında yer alan masaüstü bilgisayarı Aurora daha ince, daha hafif, daha küçük gövdesiyle ve ilginç tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Alienware Aurora R9, 9. Nesil Intel Core i9 9900K işlemcisi ve yeni AMD Radeon RX 5700 ve Radeon RX 5700 XT ekran kartlarıyla önceki modellere göre daha yüksek bir performans sunacak. Bugün satışa çıkacak olan Aurora’nın fiyatı ise 970 dolardan başlayacak.

Alienware’nin daha önce CES 2019 fuarında prototipini tanıttığı 55 inç oyuncu monitörü de Gamescom 2019 kapsamında katılımcıların beğenisine sunuldu. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan monitör, 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Monitörde DisplayPort 1.2, üç tane HDMI 2.0, dört tane USB portu ile kulaklık girişi ve SPDIF bağlantısı bulunuyor. 4K çözünürlüğe sahip olan Alienware'nin griden-griye 0.5 milisaniye tepki süresi varken, monitör HDR desteklemiyor.

HP, Acer ve Asus gibi şirketlerin oyuncu monitörleri genelde 65 inç iken Alienware’nin 55 inç olması bir dezavantaj gibi görünse de Alienware OLED olmasıyla onların arasından sıyrılıyor. Merakla beklenen ve 30 Eylül’de satışa çıkacak olan monitörün fiyatı ise 4 bin dolar olacak.