AliExpress, Yurt Dışına Satış Yapmak İsteyenleri Bekliyor

Hatırlarsınız ki geçtiğimiz günlerde Çin merkezli online perakende devi Alibaba, e-ticaret platformu AliExpress’in bu yıl ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan girişimcilere kapılarını açtığını ve bu kişilere ürünlerini liste üzerinden satış imkanı sunduklarını açıklamıştı. Konu hakkında yeni detaylar geldi.

Aliexpress Yurt Dışına Açılmak İsteyen Girişimcileri Bekliyor

Aliexpress, 9 Temmuz 2019 tarihinde Wyndham Grand İstanbul Levent'te AliExpress E-İhracat Tanışma Toplantısı düzenleyecek. Aliexpress ve Webrazzi iş birliği ile düzenlenecek olan tanışma toplantısına sektörün önemli isimleri katılacak. Etkinlikte Aliexpress hakkında her şey konuşulacak ve Türk girişimcilere yol gösterilecek.

Toplantıya katılmak için yerli üretim yapan ya da yerli ürünlerin ticaretini yapan ve yurt dışına satış yapmayı amaçlayan bir firma olmak gerekmekte. 9 Temmuz'da gerçekleşecek olan etkinliğin başvurularının 30 Haziran Pazar günü sonlanacağını söylemeden geçmeyelim. Aliexpress üzerinden ürünlerinizi dünyaya sunmak istiyorsanız bu etkinliği kaçırmayın.

Türkiye'den AliExpress aracılığı ile yurt dışına satış yapmak istiyorsanız, mağaza başvurusu yapmanız gerekmekte. Mağaza başvurusu yapmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sizler Aliexpress'in Türkiye'den yurt dışına satış yapmak isteyen girişimcileri desteklemesi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!