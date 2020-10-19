Alman Basınının TOGG Açıklaması: Türkiye, Kendi Tesla'sını Yapıyor

Geçtiğimiz aylarda yerli otomobil, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte tanıtılmıştı. Tanıtıldığı günden itibaren büyük bir heyecan uyandıran yerli otomobil merakla beklenirken Alman basınından TOGG ile ilgili bir açıklama yapıldı. Alman basınının en önemli ekonomi gazeteleri arasında yer alan Handelsblatt, TOGG ile ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendi Tesla'sını yaptığını belirtti. Alman basını tarafından yapılan TOGG açıklaması ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Alman Basınından TOGG Açıklaması

Alman basınının en önemli ekonomi gazetelerinden bir tanesi olan Handelsblatt, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ile bir röportaj gerçekleştirdi. Alman gazetesi gerçekleştirdiği röportajı haber olarak yayımladı. Handelsblatt gazetesi yayımladığı haberde TOGG açıklamasında bulundu. Haberde TOGG ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye'nin kendi Tesla'sını ürettiğini belirterek, ülkenin ulusal ürün yelpazesine arabanın da ekleneceğini ifade etti. Türkiye'nin üreteceği elektrikli otomobilin fiyat etiketinin rekabetçi olması durumunda Alman araba pazarı için de oldukça cazip olacağı belirtildi.

Alman gazetesi tarafından yayımlanan haberde "Gürcan Karakaş, projeyi yönetiyor ve kendini diğer yerleşik üreticilerden farklı görüyor" ifadeleri yer aldı. Haberde TOGG'un, yüzde 100 elektrikli SUV modelini 2022 yılının sonunda üretim bandından indirmesinin beklendiği ifadesine yer verildi. Elektrikli araçların Türkiye'de de her geçen gün daha yaygın hale geldiği belirtilen haberde, 2020 yılının ocak ila eylül döneminde satışların yaklaşık yüzde 104 arttığı ifadesi yer aldı.

Handelsblatt'te yayımlanan haberde şu ifadeler yer aldı: "Sadece İstanbul'un eteklerinde bir ofis kompleksi var. Türkiye'nin elektrikli otomobil üretiminin de birinci lige çıkmak istediği bu projede 220 mühendis bu ofiste çalışıyor. Proje için ülkedeki 6 şirket, güçlerini birleştirerek 3 milyar avronun üzerinde kaynak sağladı. Gürcan Karakaş'ı projenin başına patron olarak atadılar. 27 yıldır Bosch'ta kariyer yapan yönetici, gerçeklerin farkında olarak 'Kimse Türkiye'den elektrikli otomobil beklemiyor' diyor. Fakat Karakaş, beklentilerinin üstünde de kalmaya kararlı. Handelsblatt ile yaptığı röportajda 'Başından beri küresel boyutta rekabetçi olmak istiyoruz' dedi."

Alman gazetesi tarafından yapılan TOGG açıklamasında, "Türkiye'nin Otomobili, tek bir batarya şarjıyla 500 kilometreye kadar yol alacak. Pil 30 dakika içinde yüzde 80'e kadar şarj edilebilir ve yerel olarak üretilecek. Karakaş, batarya teknolojisi konusunda 'görüşmelerin devam ettiğini' söylüyor. 'Her şey yolunda giderse yurt dışındaki rakiplerimiz için de pil üretebiliriz' diyor" ifadeleri de kullanıldı.