Alman Otomotiv Devi BMW'den Akıllı Saat Hamlesi

Hayata geçirdiği yeniliklerle her daim otomotiv sektörüne yön vermeyi başaran BMW, akıllı saat ekosisteminin bir parçası olmaya hazırlanıyor.

BMW, çok dikkat çeken bir girişime imza attı. Dünyanın en büyük saat üreticilerinden Fossil Group ile ortaklık kuran Alman devi, bilhassa BMW tutkunlarını cezbedecek bir akıllı saat geliştirmek için kolları sıvadı.

2016 yılında Diesel, Emporio Armani, Kate Spade, Diesel, Chaps ve Michael Kors gibi isimlerin tasarım ve üretimlerini içeren karma akıllı saat serisini tanıtan ABD merkezli Fossil Group firması, BMW ile kurduğu yeni ortaklıkla birlikte, arkasına aldığı markalara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Fossil Group yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Kosta Kartsotis, BMW’nin dünyadaki en ikonik markalarından birisi olduğunu söyleyerek, “Tasarım uzmanlığınızı ve akılı saat yeteneklerinizi dünyanın dört bir yanındaki BMW meraklılarına ulaştırmak için sabırsızlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan söz konusu akıllı saatin özellikleri ve çıkış tarihi ile ilgili ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Ancak saatin ConnectedDrive özelliğine sahip BMW araçlarıyla entegre bir şekilde çalışması bekleniyor.

BMW ile Fossil Group arasındaki ortaklık 2023 yılına kadar sürecek. Bakalım ilk BMW temalı akıllı saati ne zaman göreceğiz?

Sizce BMW’nin akıllı saati Apple ve Samsung gibi devlerle mücadele edebilir mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.