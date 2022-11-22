Almanya Artık Çifte Vatandaşlığa İzin Verecek

Almanya'dan yeni çifte vatandaşlık reformu geliyor. Son dönemin gündem konusu olan çifte vatandaşlık, Scholz hükûmeti tarafından değiştirilmek isteniyor. Sunulacak olan reformlarla birlikte gurbetçi Türkleri de ilgilendiren konular bulunuyor.

DW'nin haberine göre Alman vatandaşlığına geçişleri kolaylaştırmayı ve çifte vatandaşlık önündeki engeli de kaldırmayı amaçlayan hükûmet, yasa değişikliği için yürüttüğü hazırlıkları kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Yeni yasa ile yapılması planan en önemli değişiklik, Alman vatandaşlığına başvuru için gerekli olan Almanya'da 8 yıl ikamet etme şartının 5 yıla düşürülmesi olacak. Ayrıca Almanya'da ikamet etmeye başlayıp sosyal ve iktisadi açıdan başarı elde edenler için bu süre 3 yıla kadar düşürülebilecek.

Alman Vatandaşı Olmak İçin İkamet Süresi 5 Yıla Düşürülüyor

Türk vatandaşlarını ilgilendiren en önemli değişiklik ise çifte vatandaşlık üzerine olacak. Normal şartlarda Alman vatandaşlığına geçilmesi için gereken Türk vatandaşlığından çıkma zorunluluğu artık bulunmayacak. Türk vatandaşları gerekli kriterleri karşıladığı müddetçe Alman vatandaşlığı alarak çifte vatandaşlığa sahip olmuş olacak.

Yeni reforma dair halkın belli kesimlerinden tepkiler gerçekleşiyor olsa da Bakanlar Kurulu'na taşınacak ve son hâli tamamlanacak olan yasanın Federal Meclis’e gönderilmesi ve gelecek yılın ilk aylarında da oylanması bekleniyor.

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