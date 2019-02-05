Alphabet, Dördüncü Çeyrekte 39 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Google'ın çatı şirketi Alphabet, 2018 yılının dördüncü çeyreğine dair mali bilançosunu açıkladı. Buna göre ABD’li teknoloji devi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artışla 39,27 milyar dolar gelir elde etti.

Alphabet, ekim-aralık aylarını kapsayan dördüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerine çıktı.

Şirketin gelirleri, 2017 yılının dördüncü çeyreğine göre yüzde 22 artışla 32,2 milyar dolar olurken, net gelir ise 8,94 milyar dolara ulaştı. Alphabet, geride bıraktığımız çeyrekte gelirinin 33,74 milyar dolar, net karının ise 9,19 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Alphabet ve Google’ın Mali İşler Müdürü Ruth Porat, “2018 yılında, yıllık yüzde 23 artışla 136.8 milyar dolar, dördüncü çeyrekte ise yüzde 22 artışla 39,3 milyar dolarla güçlü bir gelir artışı sağladık” dedi.

Porat ayrıca, önümüzdeki dönemde kullanıcılara, reklam verenlere ve ortak oldukları şirketlere daha iyi ürünler ve deneyimler sunmak için yatırımlar yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Google’ın yeni akıllı telefonu Pixel 3 ve akıllı ev asistanı Google Home Hub, Ekim 2018’de piyasaya sürülmüştü. Bilhassa şirketin ekranlı ilk ev asistanı Home Hub, sahip olduğu özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Nitekim dördüncü çeyrek rakamları, Google’ın çabalarının boşa olmadığını gösteriyor. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 4,6 milyar dolar olan donanım, Play Store ve Google Cloud gibi kurumsal gelirleri, bu çeyrekte 6,4 milyar dolara yükseldi.

Alphabet’in diğer girişimleri para kaybetmeye devam etmesine rağmen, gelirlerini yavaş yavaş artırmaya başladı. Şirketin yaşam bilimleri üzerine çalışmalar yapan araştırma kuruluşu Verily ve süper hızlı internet hizmeti Fiber, toplamda 154 milyon dolar gelir elde etti. Faaliyet kaybı ise 727 milyon dolardan 1.3 milyar dolara yükseldi.