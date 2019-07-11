Alzheimer Hastalığını Tamamen Bitirecek Bir Yöntem Keşfedildi!

Nörodejeneratif hastalıklara neden olan zararlı proteinler Alzheimer gibi hastalıkların temel nedenlerinden bir tanesi. Neredeyse bütün hafızanızın kaybolmasına neden olan ve toplumla sağlıklı bir ilişki kurmayı engelleyen bu hastalık, ne yazık ki henüz tamamen tedavi edilemiyor. Ancak bilim insanları bu hastalığa sahip olanlara büyük bir umut verecek çalışmalara imza attı. İşte haberimizin detayları.

Kusurlu tau proteinleri Alzheimer hastalığını en çok tetikleyen unsurlardan birisi. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Temple Üniversitesi Lewis Kats Tıp Fakültesi'nde araştırmacılar, yoğun çalışmalar sonucunda VPS35 molekülünün hastalık yapan proteinleri yok edebildiğini gördüler.

Alzheimer hastalığı yakında tarih olabilir

Dünya genelinde her yıl %3 oranında artış gösteren bu hastalık için önemli bir tedavi keşfedildi. VPS35'in tau proteinleri üzerindeki etkisini "cathepsin D" adlı protein ayrıştırması yapan enzimi kullanarak sağlayan araştırmacılar, bu sayede önemli bir buluşa imza attılar.

Araştırmacılardan Profesör Domenico Pratico, "Deney yaptığımız hayvanlarda, VPS35 etkinliği düşürüldüğünde sinaptik bağlanırlıkta %40 ila 50 oranında kayıp oldu, bu da hafıza kaybı, öğrenme yetisi gibi bilişsel ve motor gerilemelere yol açıyor" diyerek detayları aktardı.

Moleküler psikiyatri dergisinde yayınlanan çalışma, büyük bir ses getirdi. Muhtemelen önümüzdeki kısa süre içerisinde Alzheimer için bu tarz yöntemler daha fazla geliştirilecek. Peki sizce de hastalığın tedavisi için geliştirilen bu yöntem, kalıcı bir çözüm sağlayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.