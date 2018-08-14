Amazon 1 Trilyon Dolar Piyasa Değerine Çok Yaklaştı

Dünyanın en büyük ikinci şirketi konumunda olan Amazon, yeni haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Pazartesi günü borsada yüzde 2.1 değer kazanan ABD'li şirketin piyasa değeri 914 milyar dolara kadar yükseldi.

New York borsasında geçtiğimiz hafta cuma günü hisse başına değerini 1.881 dolar ile kapatan Amazon, yeni haftanın başlangıcında bu rakamın 1.925 dolara kadar tırmanmasını sağladı. Bu anlamda şirket değerini de arttırmayı başaran Amazon'un günü yüzde 0,5 kar ile kapattığını belirtmek gerekiyor.

Şirket tarihinde bir ilke imza atan bu değerler sonucunda Amazon'un piyasa değeri 914.7 milyar dolar oldu. Apple'ın hemen arkasında yer alan Amazon'un dünyanın en büyük ikinci şirketi konumunda olduğunu ve Apple'ın koltuğuna da talip olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır.

Şirket CEO'su da Servetine Servet Katıyor

Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos da bu hafta kazancını katlayan isimlerden biriydi. Açık ara dünyanın en zengin kişisi olan Bezos'un servetinin 780 milyon dolar artışla 155,5 milyar dolara tırmandığı ifade edildi. Zirvedeki yerini daha da sağlamlaştıran Bezos'un arkasında ise 94 milyar dolarlık serveti ile Bill Gates bulunuyor.