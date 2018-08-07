Amazon Alexa Cevabını Bilmediği Sorulara Yanıt Arayacak

Akıllı ev asistanları konusunda dev şirketlerle yarış içerisinde olan Amazon, Alexa için önemli bir güncelleme yayınladı. Bundan böyle Amazon Alexa'ya bir soru sorulduğunda eğer cevabını bilmiyorsa, cevabını öğrendikten sonra kullanıcıyı bilgilendirecek.

Google ve Apple gibi şirketlerin de yer aldığı sektörde boy gösteren Amazon Alexa hiç şüphesiz kalitesini kanıtlamayı başardı. İçerisindeki yapay zeka sayesinde pek çok soruya yanıt verebilen ve bu anlamda kullanıcıları tatmin eden Alexa, yeni özelliğiyle birlikte bilmediği bir sorunun cevabını bulduğunda kullanıcıları uyaracak.

Güncelleme yapmadan önce bilmediği sorular karşısında "Bunu bilmiyorum, ama yeni şeyler öğreniyorum", "Duyduğum sorunun cevabını bulamıyorum" veya "Üzgünüm, soruyu anlamadım" gibi yanıtlar sunan Amazon Alexa'nın artık daha akıllı olduğunu belirtmek gerekiyor. Yeni özelliğin güncellemeyle birlikte geldiği de ifade ediliyor.

Cevap Güncellemeleri olarak adlandırılan yeni özellik kapsamında Alexa'nın "Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama öğrenip size bildireceğim." şeklinde cevaplar vereceği öğrenildi. Yani sürekli güncel kalacak olan ve kullanıcıları yalnız bırakmayan Alexa'nın hem ülkemizde hem de global olarak yaygınlaştığı gerçeğini unutmamak lazım.