Amazon CEO'su Jeff Bezos'un Güvenlik Maliyeti 1.6 Milyon Dolar

E-ticaret devi Amazon’un CEO’su Jeff Bezos’un Seattle’daki ofisine kurşun geçirmez paneller yerleştirdiği öğrenildi.

Bezos’un Seattle’daki Amazon ofisine yerleştirilen fiberglas panellerin, askeri bir saldırı tüfeğinden art arda çıkacak kurşunlara dayanacak kadar güçlü olduğu ve kurulumun 180.000 doları bulduğu söyleniyor.

Öte yandan Bezos, kurşun geçirmez panelleri kullanan tek Amazon yöneticisi değil. Geçtiğimiz yıl, online perakende devinin dünya çapındaki tüketicisi şefi Jeff Wilke’nin odasına patlamaya dayanıklı kapılar ve panik butonları olmak üzere pek çok güvenlik önlemi uygulanmıştı.

ABD merkezli The Daily Beast sitesi, Amazon’un, dünyanın en zengin insanı olan Bezos’u korumak için 1.6 milyon dolar harcadığını iddia ediyor. Bu miktar, Oracle CEO’su Larry Ellison'ı korumak için harcanan para ile hemen hemen aynı. Tabii, patronu Dara Khosrowshahi’yi güvence altına almak için 2 milyon dolar harcayan Uber’i de unutmayalım.

Bu alanda liderlik ise Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’e ait. Sosyal medya devi, 2018’de yaşadığı bir dizi gizlilik ve güvenlik skandalının ardından Zuckerberg’ü korumak için tam 22.6 milyon dolar harcadı.

Amazon CEO’su Bezos, bu yıl güvenliğini tehdit eden bazı durumlarla karşı karşıya kaldı. Ünlü girişimci, şubat ayında yaptığı açıklamada, ABD’nin en çok satan magazin gazetelerinden National Enquirer 'in, eski TV sunucusu kız arkadaşı Lauren Sanchez ile olan samimi fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ederek, kendisine şantaj yaptığını söylemişti.

Lauren Sanchez ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından eşi MacKenzie ile boşanma sürecine giren Bezos, geçtiğimiz ay 35 milyar doları bulan bir mali anlaşmayla 25 yıllık evliliğini noktalamıştı.