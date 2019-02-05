Amazon'dan Türk Öğrencilere Bulut Bilişim Eğitimi

Bulut teknolojileri konusunda dünyanın sayılı markalarından biri olan Amazon, Commencis ile işbirliği yaparak ülkemizde Cloud Camp programını düzenleme kararı aldı. Bu program kapsamında üniversitelilere bulut bilişim eğitimi verilecek.

Ülkemizde faaliyet gösteren bilişim teknoloji firmalarından olan Commencis'in başlatmış olduğu program ile birlikte üniversite öğrencilerine tüm dünyada geçerli AWS (Amazon Web Services) onaylı sertifika verilecek. Amazon sertifikasının verileceği Cloud Camp'in ücretsiz olacağı ve 12 hafta süreceği belirtildi.

Eğitim boyunca üniversiteli öğrencilerin bulut bilişime dair temel bilgileri ve becerilerini geliştirmesini amaçladıklarını ifade eden Commencis, aynı zamanda pratik deneyim ile birlikte tecrübe kazandırmak da istiyor. Cloud Camp'e katılan öğrencilerin AWS geliştirici ekibiyle tanışma fırsatının olabileceği aktarılırken program sonunda Amazon'un düzenlediği AWS Certified Solutions Architect – Associate sınavına girme hakkı da kazanabilecekler.

Cloud Camp'e Katılma Şartları ve Son Başvuru Tarihi

Etkinliğe başvurmayı planlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü veya daha üst sınıflarında okuması, bunun haricinde yüksek lisans programı kapsamında olması isteniyor. Ayrıca 20 Şubat tarihinde başvuruların son bulacağı ifade ediliyorken katılmak için bu bağlantıya gitmeniz gerekiyor. Etkinlik 25 kişiyle düzenlenecek ve İTÜ Teknokent, Ayazağa Kampüsü’nde gerçekleşecek.