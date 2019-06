Amazon, İçerisinde Kasiyer Bulunmayan İkinci Mağazasını Açtı

Amazon, içerisinde kasiyer bulunmayan Amazon Go mağazasının ikincisini New York'ta açtı. Gelin hep beraber tamamen yapay zeka ile çalışan Amazon Go New York mağazasında hangi ürünlerin olduğuna yakından bakalım.

Amazon, İkinci Go Mağazasını Açtı!

Amazon Go mağazalarında 7'den 70'e her ürünü bulmak mümkün. Amazon Go için ülkemizdeki Bim'in yapay zekalı hali diyebiliriz. Marketi yapay zeka işletmekte ve kasada sıra bekleme derdi bulunmamakta. Markete girerken Amazon Go uygulamasında bulunan karekodun okutulması gerekmekte. Mağazanın içerisinde bulunan sensörler ve kameralar siz içeriye girdikten sonra sizi takip etmeye başlıyor.

Aldığınız ürünler sensörler sayesinde tespit edildikten sonra Amazon Go uygulamasında gözükmekte. Alışverişinizi yaptıktan sonra mağazadan çıktığınız an yapay zeka sayesinde aldığınız ürünlerin ücreti kredi kartınızdan çekiliyor ve fatura otomatik olarak kesiliyor. Amazon'daki fiziki mağazaların yardımcısı Cameron Janes, şirketin 2021'de ülke genelinde 3.000'e yakın mağaza açabileceğini bildirdi.

Kullanıcıların ısrarlarına dayanamayan Amazon yetkilileri mağazaların nakit de kabul edeceğini açıkladılar. Şu anda Amazon Go mağazalarından nakit ile alışveriş yapmak mümkün.

Sizler yapay zeka ile çalışan Amazan Go mağazası hakkında neler düşünüyorsunuz? Amazon Go mağazasından alışveriş yapmak ister miydiniz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!