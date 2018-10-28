Amazon İkincilik Koltuğunu Microsoft'a Kaptırdı

Son yıllarda büyük çıkışlar yaşayarak en değerli şirketler arasına girmeyi başaran Amazon, ikincilik koltuğunu Microsoft'a kaptırmış durumda. Amazon, içinde yaşanan sorunlardan dolayı ortalama 65 milyar dolar gelir kaybı yaşadı.

2018 sonuna kadar 1 trilyon dolar değere ulaşması beklenen Amazon'un değer kaybı gözlerden kaçmıyor. Son bir ay içerisinde 65 milyar dolardan fazla değer kaybeden şirketin üçüncülüğe düştüğü ifade edildi. Ekim ayı verilerine göre 823 milyar dolar piyasa değerine sahip Microsoft ikinci, 805 milyar dolar değere sahip Amazon ise üçüncü sırada.

1 Trilyonluk Apple'da Sular Durulmuyor

Birkaç ay önce 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan Apple'da da işlerin pek iyi gitmediği ifade edildi. iPhone XS ve XS Max satışlarından istediği geliri elde edemeyen Apple'ın yine de açık ara farkla birinci sırada olduğunu söylemek lazım. Hemen arkasında yer alan Microsoft'a ve Amazon'a göz dağı veren Apple'ın yıl sonuna kadar durumu toparlaması bekleniyor.

Ekim ayı piyasa değerlerine göre en kârda olan şirket Microsoft olurken Amazon'un da yarıştan çıkmadığını belirtmek gerekiyor. Önümüzdeki aydan itibaren toparlanması beklenen şirketin neler yapacağını ve tekrardan ikincilik koltuğunu alıp alamayacağını göreceğiz.