Amazon: "iPhone'ların Balyozlandığı Türkiye'ye Girmek Doğru Değil"

Kısa süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla ABD ürünlerine boykot kararı alınmış ve böylelikle elindeki iPhone'ları kıran, hatta balyozla parçalayan kullanıcıların görüntüleriyle karşılaşmıştık. Bu görüntüler üzerine Amazon, Türkiye pazarına girmenin güvenli olmadığını düşünüyor.

Dünyanın en büyük ikinci şirketi olan ve uzun süredir Türkiye pazarına giriş yapmak için hazırlanan Amazon, en son İstanbul Levent'te ofis açmıştı. Bayram sonrası bu ofis üzerinde çalışmalarını hızlandırmayı planlayan şirketin kararının değiştiği gözlemlendi. ABD - Türkiye arasında yaşanan krizden etkilenmek istemeyen Amazon, Türkiye pazarına girme hamlesini erteliyor.

Amazon, Türkiye Pazarına Girişini Erteliyor

Konu hakkında araştırma yapan ve bir rapor hazırlayan Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, Amazon'un Ekim ayında tekrardan çalışmalara başlayacağını belirtti. Ayrıca Özgentürk, Amazon'un "iPhone'ların balyozlarla kırıldığı, Amerikan markalarına karşı toplumdaki tepkilerin arttığı bir dönemde Türkiye'ye girmek doğru olmayacak" şeklinde düşündüğünü dile getirdi.

Gecikmeli bir şekilde Türkiye pazarına giriş yapma kararı alan ABD'li e-ticaret devinin, bu konuda endişeli olduğunu da söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıla kadar Türk kullanıcılarına hizmeti artırmayı planlayan Amazon'un nasıl bir hamle yapacağı bilinmiyorken, ABD ile Türkiye hattındaki gerilimin şirketlere yansıdığını belirtmek gerekiyor.