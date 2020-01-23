Amazon, Microsoft'un 10 Milyar Dolarlık Anlaşmasını Şikayet Etti

Amerika Birleşik Devletleri'nin bir süredir gündeminde olan 10 milyar dolarlık sunucu anlaşması, geçtiğimiz günlerde Microsoft lehine sonuçlanmıştı. Amazon, bugün 10 milyar dolarlık o anlaşmayı mahkemeye şikayet etti ve anlaşmanın durdurulmasını istedi.

ABD Savunma Bakanlığı ya da bilinen adıyla Pentagon, önemli bir sunucu ihalesi başlatmıştı. ABD'nin büyük teknoloji şirketleri ise ihaleyi alabilmek adına kıyasıya bir mücadelenin içine girmişlerdi. İhale sonrasında gülen taraf ise Microsoft olmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Bugün Savunma Bakanlığı, genel maksat bulut kontratlarından birini Microsoft'a vererek bulut stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımı daha attı." denilmişti. Anlaşma kapsamında bakanlığın gizli bilgilerini de içeren tüm verileri kurulacak buluta taşınmasını da içeren proje 10 yılda tamamlanacağı dile getirilmişti. Microsoft'un sunucu ve sunucu güvenliğinin yanı sıra Pentagon'a yapay zeka temelli analizler de sunacağı da aktarılmıştı.

Uzun süre gündemde kalan ve ABD'nin gündeminden düşmeyen ihalenin en önemli aktörleri ise Amazon ve Microsoft olmuştu. İhalenin favorisi Amazon gösterilirken, mutlu sona ise Microsoft ulaşmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Amazon, bugün anlaşmanın durdurulmasını isteyen bir dilekçe verdi.

Devasa e-ticaret ve teknoloji şirketi anlaşmayı şikayet ederken, şikayet sebeplerini ise merak edenlerle paylaşılmadı. Amazon'un taleplerinin davanın kabul olması ardından gün yüzüne çıkacağı söyleniyor.