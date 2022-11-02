Amazon Müzik, Amazon Prime Üyelerine Ücretsiz Oldu

Amazon, Amazon Müzik'teki 100 milyon şarkılık tam kataloğunu Amazon Prime abonelerine ücretsiz olarak sunuyor. Şirket ayrıca uygulamada kendi podcast'lerinin de çoğunu reklamsız olarak sunuyor. Amazon Müzik, Spotify ve Apple Müzik'e kıyasla ayrı bir abonelik yerine Prime aboneliğine dâhil olarak sektöre yeni bir soluk getiriyor.

Tüm Prime üyeleri, Amazon Müzik kataloğunun tamamına erişebilecek ancak tam olarak beklediğiniz gibi olmayabilir. Amazon, herhangi bir sanatçıyı, albümü veya çalma listesini karıştırabileceğinizi söylüyor ancak sadece bir şarkı seçip oynat seçeneğine basamayacaksınız.

Şarkıları Tek Tek Çalmak İçin Daha Üst Bir Aboneliğe İhtiyaç Var

Bunun için ve şarkıları daha yüksek kalitede veya uzamsal sesle çalmak için Amazon Müzik Sınırsız'a ayrı bir şekilde abone olmanız gerekiyor. Amazon, birkaç çalma listesi talep üzerine, yükseltme yapmayanların çevrimdışı dinlemesi için mevcut olacak dedi ancak hangileri olduğu belli değil.

Amazon'un odak noktası reklamlardan kurtulmak gibi görünüyor. Amazon'un 2020'de satın aldığı podcast stüdyosu Wondery'ninkiler de dâhil olmak üzere birçok podcast'ini Prime abonelerine reklamsız olarak sunuyor. Amazon'un Amazon Müzik Başkan Yardımcısı Steve Boom, "Podcast'lerle ilgili sevmedikleri en büyük şey, şaşırtıcı olmayan bir şekilde tüm reklamlardır. Bu yüzden insanların dinlemeyi sevdiği harika bir içerik kataloğu oluşturmaya ve bunları ücretsiz hâle getirmeye odaklandık." dedi.

Peki siz Amazon'un bu yeni kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.