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Amazon Power Bank'larını Geri Topluyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | teknoloji
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Amazon şirketi tarafından üretilen ve kullanıcılara uygun fiyatlarla sunulan AmazonBasics taşınabilir şarj cihazları geri toplanıyor. Aşırı ısınma olduğu gerekçe gösterilen power bank'lerin cihazlara fiziksel veya kimyasal anlamda zarar verebileceği dile getirildi.

Farklı kapasitedeki pek çok ürününü toplayan Amazon, 260 bin ürününü geri alma kararı aldı. 53 farklı rapor ile doğrulanan aşırı ısınma, 16,100 / 10,000 / 5,600 / 3,000 / 2,000 mAh seçeneklerinde olduğu belirtildi. Şirketin bugüne kadar bir hayli iyi satan power bank'ının böylesine bir kararla geri toplanması da pek çok müşteride şüpheye sebep oldu. Ancak hiçbir üründe patlama veya pil akması gibi sorunların gerçekleşmediği dile getirildi.

Özellikle Android ve Apple kullanıcılarının tercih ettiği AmazonBasics, uygun fiyatıyla da dikkat çekmeyi başarıyordu. Konu hakkında ABD Tüketici Ürünü Güvenliği Komisyonu, kullanıcıların Amazon'la görüşmesini ve tam para iadesi almaları gerektiğini söyledi. Ayrıca alınan tüm power bank'ların feshedilmesi konusuna da vurgu yapıldı.

Birkaç gündür AmazonBasics kullanıcılarına e-posta ile ulaşmaya çalışan ABDli şirket, herhangi bir sorun çıkmadan ürünleri toplamayı hedefliyor.

Peki ya siz AmazonBasics'in aşırı ısınması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.

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