Amazon Prime ve Netflix'in En Ucuz Olduğu Ülkeler Belli Oldu

Yapılan bir çalışma ile Netflix'in en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. Ayrıca Amazon Prime'ın en ucuz olduğu ülkeler de açıklandı. Peki, paylaşılan listelerde Türkiye kaçıncı sırada yer aldı? Konuya dair merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Dijital yayın platformu denildiğinde akla ilk gelen isim olan Netflix, yıllardır Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülkede hizmet veriyor. Popüler dijital yayın hizmeti tarafından sunulan abonelik planlarının ücreti ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Peki, söz konusu platformun en ucuz olduğu ülkeler neler?

Uswitch tarafından paylaşılan rapor ile beraber dünyanın en popüler dijital yayın hizmetinin en ucuz olduğu ülkeler belli oldu. Popüler platformun en ucuz olduğu ülkeler listesinde Türkiye'nin ilk sırada yer alması dikkat çekti.

Netflix'in En Ucuz Olduğu Ülkeler Listesi

Türkiye: 5,20 dolar Hindistan: 8,45 dolar Filipinler: 10,42 dolar Nijerya: 10,53 dolar Fiji: 11,92 dolar Tayland: 12,22 dolar Şili: 12,45 dolar Macaristan: 12,49 dolar Malezya: 12,57 dolar Litvanya: 12,63 dolar Estonya: 12,63 dolar

Paylaşılan listeye baktığımızda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye'de popüler dijital yayın platformunun abonelik fiyatı 5,20 dolar seviyesinde. Aylık içerik başına düşen maliyetin ise 0,0011 dolar olduğu belirtildi.

İkinci sırada 8,45 dolar ile Hindistan yer alırken üçüncü sırada ise 10,42 dolar ile Filipinler bulunuyor. Filipinler'i 10,53 dolarla Nijerya takip ediyor. Paylaşılan listenin beşinci sırasında 11,92 dolar ile Fiji konumlandı.

Amazon Prime'ın En Ucuz Olduğu Ülkeler Listesi

Türkiye: 0,52 dolar Singapur: 2,17 dolar Hindistan: 2,36 dolar Jamaika: 3,01 dolar Fiji: 3,01 dolar Litvanya: 3,17 dolar Yunanistan: 3,17 dolar İtalya: 3,18 dolar Meksika: 3,74 dolar Japonya: 3,87 dolar

Amazon Prime Video isimli dijital yayın platformunun en ucuz olduğu ülkeler listesi de paylaşıldı. Yayımlanan listeye baktığımızda Türkiye'nin ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Prime Videonun abonelik fiyatı 0,52 dolar seviyesinde.

İkinci sırada 2,17 dolar ile Singapur konumlanırken 2,36 dolarla Hindistan bulunuyor. Jamaika ve Fiji ülkelerinde ise abonelik ücreti 3,01 dolar seviyesinde. Bu ülkeleri 3,17 dolar ile Litvanya ve Yunanistan takip ediyor.

Popüler dijital yayın hizmetinin abonelik ücretleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Netflix Party yapmanın yolları yazımıza da göz atabilirsiniz.