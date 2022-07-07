Amazon Prime Zamlanacak mı? Amazon Türkiye'den Açıklama Geldi

Bloomberg'in sorularını yanıtlayan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Türkiye'ye yaptıkları yatırımlara, artan müşteri talebine ve ilk lojistik merkezlerini İstanbul'da açacaklarına değindi. Bunların yanı sıra Amazon Prime'ın Türkiye fiyatının geleceği ile ilgili bazı ipuçları da verdi.

Türkiye'deki mevcut başarılarının gelecekte de Türkiye özelinde yapacakları yatırımlarda kendilerine güven verdiğini belirten Richard Marriott, ilk lojistik merkezlerini bu yıl içerisinde İstanbul'da açacaklarını belirtti. Bu merkezin hizmetlerini genişletmelerine ve yeni fırsatlara yol açacağına değindi.

Diğer tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye için de uzun vadeli bir stratejimiz var. Planlarımız her zaman müşterilerimize daha iyi hizmet vermeye, ürün seçeneklerimizi artırmaya, hızlı ve güvenilir teslimat seçenekleri sunmaya odaklanıyor. Önümüzdeki yıllarda müşteri deneyimini daha da iyileştirecek ve satış ortaklarımızın Türkiye'deki işlerini büyütmelerine yardımcı olacak projelerimizi de hayata geçireceğiz.

Türkiye, Prime Gaming'i Dünya'da En Çok Kullanan Ülkeler Arasında

Ülkemizde Prime Gaming'in popülerliği su geçirmez bir gerçek ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da buna değindi ve Prime Gaming'in en popüler olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtti.

Amazon Prime'ın Fiyatı Artacak mı?

Amazon'un mevcut fiyat politikasıyla ilgili gelen sorulara Marriott müşterilerin geniş bir yelpaze içerisinden seçebilecekleri kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olmalarını sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Gelecekte fiyatla ilgili herhangi bir değişim olup olmayacağını ise "Ürün veya hizmetlerimizin fiyatını artırmayı her zaman son seçenek olarak değerlendiriyoruz." diyerek özetledi.