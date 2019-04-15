Amazon, Reklam Destekli Ücretsiz Bir Müzik Akış Hizmeti Sunabilir

Müzik akış hizmeti Spotify, en büyük rakiplerinin yapmadığı bir şeyi yaparak kullanıcıların reklam vermesine imkan tanıyan ücretsiz bir müzik akış hizmeti sunuyor. Hizmetin Premium versiyonunda elbette daha fazla özellik bulunuyor ancak ücretsiz versiyon da gayet kullanışlı. Görünüşe göre Amazon da bu alanda faaliyet göstererek Spotify’a rakip olmak istiyor.

Billboard adlı bir internet sitesine göre Amazon, yakın gelecekte ücretsiz, reklam destekli bir müzik akış hizmeti başlatma konusunda görüşmeler yapıyor. Müzik servisinin sınırlı sayıda parçaya erişim hizmeti vereceği ve bu sayede insanların Alexa hoparlörlerinden bu müzikleri çalabileceği belirtiliyor.

Söz konusu sınırlı parça kataloğunun tam olarak ne kadar büyük olacağı bilinmiyor ancak Amazon’un, akışlar sırasında ne kadar reklam gösterildiğine bakmaksızın plak şirketlerine ödeme yapmaya istekli olduğu söyleniyor. Amazon ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Elbette söz konusu katoloğun, şirketin ücretli hizmetlerinden birisi olan Amazon Prime Music'ten daha büyük olması beklenmiyor.

Amazon, müzik servislerine ücretli olarak abone olanların sayısını açıklamasa da, bazı üçüncü parti haberlere göre Amazon Prime Music ve Music Unlimited geçtiğimiz yıl 20 milyon aboneye sahipti.