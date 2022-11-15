Amazon Tarihinin En Büyük İşten Çıkarmasına Hazırlanıyor: 10.000 Çalışan İşsiz Kalacak!

Reuters tarafından bildirildiği üzere şirketten biri isim, Amazon'un bir dizi toplu işten çıkarmaya hazırlandığını söyledi. İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters ile görüşen kaynak, şirketin bu hafta içinde binlerce çalışanını işten çıkaracağını söyledi. İşten çıkarmaların yaklaşık 10.000 çalışanı bulacağı söyleniyor.

İşten çıkarmalar bu sayıya ulaşırsa şirketin kurumsal iş gücünün yaklaşık %3'ünün kaybedileceği anlamına geliyor. Aynı zamanda bu alanda yapılan en büyük işten çıkarma olmuş olacak. Kaynağa göre "Amazon'daki işletmeler önceliklerini gözden geçirdikçe kesin sayı değişebilir."

Reuters ile görüşen kaynak, Amazon'a göre şu anda belirsiz olan makroekonomik ortamın işten çıkarmaların ana nedeni olduğunu belirtiyor. Bu yeni gelişme, Facebook, Instagram ve Whatsapp'ın ana şirketi Meta'nın 13.000 çalışanını işten çıkarmasından bir hafta sonra geldi. Bu, şirketin iş gücündeki şu ana dek yapılan en büyük azalmaydı (yaklaşık %13).

Küresel İşten Çıkarma Süreci Devam Ediyor

Elon Musk da yaklaşık birkaç hafta önce Twitter'ı satın aldıktan sonra şirketin tam zamanlı çalışanlarının yarısını işten çıkardı. Bu hafta Musk'ın şirketin sözleşmeli çalışanlarının da yaklaşık %80'ini işten çıkardığı bildirildi. Bu iki işten çıkarma sonrası Twitter'ın çalışan sayısı tahmini 13.000'lerden 5.000'in altına düştü.

Apple bile şu anda işe alımları yavaşlattığını kabul etti ancak şirket herhangi bir işten çıkarma duyurusunda bulunmadı.

Gelecek süreçte bu işten çıkarmaların devam edip etmeyeceği belirsiz ancak küresel anlamda ekonomik problemler yaşayan teknoloji sektöründen en çok etkilenenler çalışanlar olmuş gibi görünüyor.