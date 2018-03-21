Amazon’un Kargoları Türk Şirkete Emanet

Yıl sonuna kadar Türkiye pazarına girmesi beklenen Amazon, çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz haftalarda toptancılara "Hazır olun" mesajı veren e-ticaret devi, kargo taşımacılığı konusunda Türk şirketi ile masaya oturdu.

Yüzde 10 gibi Türkiye piyasasının altında bir komisyon oranıyla sektöre girmesi beklenen Amazon, Türkiye'deki faaliyetlerini Lüksemburg merkezli Amazon Europe Core Sari'ye bağlı olarak yürütecek.

Beklenenin aksine satın alma yapmayarak, "amazon.com.tr" adıyla faaliyet gösterecek şirket, yakın zamanda ürün kategorisinde test satışlarına başlamayı planlıyor. İstanbul şehir merkezinde yaklaşık 5 bin metrekarelik bir merkez kiralamak için çalışmalara başlayan e-ticaret devi, kargo konusunu da bir an önce halletmek istiyor.

Bloomberg HT yayına katılan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, Amazon ile kargo taşımacılığı konusunda ortak olabileceklerini ifade etti. Henüz anlaşmanın sağlanmadığını belirten Bulduk, "Amazon'un kargo işini kiminle yapacakları konusunda henüz netleşmiş bir durum yok. Süren görüşmeler var. Masada olduğumuzu söyleyebilirim” dedi.

Amazon, her ne kadar Aras Kargo ile görüşmelerini sürdürse de, uzun vadede kendi kargo şirketini kurmak istiyor. Böylelikle müşterilerine daha avantajlı fiyatlarla kargo seçeneği sunacak olan ABD’li şirket, bir alışverişte hem alışveriş komisyonundan hem de kargo ücretinden kazanç sağlamış olacak.

E-ticaret devi, geçtiğimiz günü 768 milyar dolar piyasaya değeriyle kapatarak, Google’ın çatı şirketi Alphabet’i geride bırakmış ve teknoloji alanında en değerli ikinci şirket olmayı başarmıştı.