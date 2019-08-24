Amazon Yangınlarının Verdiği Zarar NASA Tarafından Görüntülendi

Dünyanın akciğerleri olarak adlandırılan Amazon ormanları son dönemlerde büyük zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Günlerdir devam eden yangınlar sonucunda Amazon ormanlarının önemli bir bölümü yok olma tehlikesi geçirdi.

Böyle kritik bir zamanda elbette her şey Brezilya Hükümetin eline bırakılamaz. NASA uydusu Amazon ormanlarında devam eden yangını gözler önüne sermek istedi. 8 ile 22 Ağustos tarihleri arasında 5500 metre yükseklikte bazı karbonmonoksit seviyeleri gözlemlendi.

Amazon yangınlarının verdiği zarar korkunç boyutlarda

NASA tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hacimce milyar başına gazın konsantrasyonunu göstermek için yeşil sarı ve koyu kırmızı gibi renkler tercih edildi.

Çok ciddi mesafeler alabilen ve atmosferde yaklaşık olarak 1 ay kalma imkânına sahip olan hava kirletici karbonmonoksit, iklim değişikliğinde önemli bir etki oluşturuyor. Ayrıca rüzgarların şiddetlenmesi de bu gazların daha fazla yayılmasına neden oluyor. Halk her ne kadar Brezilya Devlet Başkanı ile ilgili büyük baskı oluştursa bile, yine de yangınların biraz daha devam etmesi bekleniyor.

NASA tarafından yapılan çalışmalar, birçok kişi tarafından takdirle karşılanıyor. Peki sizce de NASA'nın orman yangınları ile ilgili yapılan çalışmaları ilerleyen dönemlerde de kullanılabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz