Amazon, Yeni Cihazıyla İnsanların Duygularına Odaklanacak

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon’un, insan duygularıyla ilgili yeni bir cihaz üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bloomberg’de yer alan detaylara göre, söz konusu yeni cihaz, bünyesinde bulundurduğu bir mikrofon sayesinde insanların seslerini analiz ederek duygu durumlarını algılayabilecek.

Söz konusu yeni projede çalışan bir kişinin verdiği bilgilere göre, şu anda cihazın beta sürümünün testleri devam ediyor. Ancak bu deneme ürününde hangi teknik özelliklerin yer aldığı hakkında bilgi bulunmuyor.

Yeni cihazın, insan duygularının yanı sıra insan sesindeki olağan dışı değişimleri de fark edebildiği belirtiliyor. Bu sayede örneğin kişinin burnunu çekmesi gibi bir durumda, söz konusu cihaz, kişinin hastalığını tahmin edebilecek ve o hastalığa uygun bir yemek tarifi bile verebilecek deniliyor.

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Bu yeni teknolojiyle birlikte Amazon’un, kullanıcılarına hedef odaklı reklamlar göstererek bu konuda daha başarılı olacağı ve kullanıcılarına ürün tavsiye etme konusunda da önemli bir fırsat yakalayacağı tahmin ediliyor. Kullanıcaların kişisel verilerini toplaması nedeniyle eleştirilen şirketlerden birisi olan Amazon’un, yeni cihazı kullanıma sunmasıyla mahremiyet konusunda daha sık gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Amazon’un yeni cihazının ne zaman piyasaya sürüleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Ayrıca Amazon’un yanı sıra Alphabet ve Microsoft gibi dünyanın önde gelen şirketleri de görüntü, ses gibi çeşitli girdileri kullanarak insanların duygularını anlamaya yönelik teknolojiler üzerinde çalışıyor.