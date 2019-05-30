Amazon, Yeni Veri Hizmeti Textract’ı Duyurdu

ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon, yeni hizmeti Textract’ı duyurdu. Amazon Web Servisleri (AWS) çatısı altında kullanıcılara hizmet verecek olan Textract, makine öğrenimi sayesinde belgelerdeki tüm içerikleri hızlı ve kolay bir şekilde kategorize edebiliyor.

Amazon bugün, veri tabloları, formlar ve metinler gibi tüm verileri ayrıştırmak için makine öğrenimi teknolojisini kullanan bulut tabanlı yeni hizmeti Textract’ı tanıttı.

Textract, ortalama bir optik karakter tanıma sisteminden çok daha yetenekli. Bir dosya içindeki tabloların içeriğini ve bu bilgilerin sunduğu bağlamı, veri formlarındaki adları ve sosyal güvenlik numaralarını veya fotoğraflanan makbuzların toplamları gibi daha birçok bilgiyi okuyabilen Textract, finansal hizmetler, sigorta ve sağlık hizmetlerine özgü olan çeşitli dosya biçimlerini de destekliyor.

Amazon, “Textract” milyonlarca belge sayfasını sadece birkaç saat içinde doğru bir şekilde işleyebilir" diyor.

ABD’li şirket, halihazırda İngiltere'nin ulusal hava durumu hizmeti, Londra merkezli çok uluslu profesyonel hizmetler ağı PricewaterhouseCoopers, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Healthfirst ve robotik teknoloji şirketleri UiPath, Ripcord ve Blue Prism gibi firmaların, Textract'ı kullandığını söylüyor.

Ayrıca ipotek endüstrisine şeffaflık getirmeyi amaçlayan bir girişim olan Candor da, banka hesap özetleri, ödeme taslakları, vergi belgeleri ve sigorta sözleşmesi gibi dokümanların hızlı bir şekilde okunması için Textract'dan yardım alıyor.

ABD eyaletleri Ohio, Virginia ve Oregon’un yanı sıra İrlanda'da da piyasaya sürülen Textract, gelecek yıl daha fazla bölgede hizmet verecek.