AMD’den 50. Yıl Dönümüne Özel Ekran Kartı ve İşlemci!

ABD merkezli teknoloji devi AMD bu ayın sonlarına doğru 50. yıl dönümünü kutlayacak.

Şirket, 50. yılı anısına AMD Radeon VII ekran kartının ve AMD Ryzen 7 2700X işlemcisinin özel sürümlerini piyasaya sürecek.

VideoCardz adlı web sitesine göre, bu özel ekran kartı (GPU) ve işlemci (CPU) 29 Nisan’da gelecek.

Ortaya çıkan sızıntı görsellerine bakılırsa, Radeon VII ekran kartı, alışıldık gümüş rengi yerine kırmızı renkli bir tasarımla gelecek gibi görünüyor.

Gigabyte ve Sapphire de Heyecanla Yarattı

Ancak AMD’nin bu donanımlarla sadece görsel değişiklikler mi yapmayı planladığı, yoksa Radeon VII ve Ryzen 7 2700X’in saat hızlarını (clock speed) da mı değiştirmeyi planladığı henüz bilinmiyor.

AMD’nin bu özel sürüm donanımlarının yanı sıra, Gibabyte ve Sapphire gibi iş ortaklarından sınırlı sayıda ekran kartı ve anakart da göreceğiz.

Tüm bu gelişmeler ışığında, AMD’nin 50. yıl dönümü etkinliğinin oldukça ilginç ve heyecan verici olacağını şimdiden söyleyebiliriz.