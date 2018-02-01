AMD, Ekran Kartı Kıtlığı Karşısında Üretimini Artırıyor

Geçtiğimiz haftalarda madencilik nedeniyle ekran kartı fiyatlarının uçtuğunu ve stokların tükendiğini sizlerle paylaşmıştık.

Bütün dünya çapında yaşanan bu stok sıkıntısının nedeni, Bitcoin gibi kripto para birimlerinin fiyatlarındaki radikal düşüştü. Bu düşüş sonrasında yeni madencilik sistemleri kar elde edebilmek amacıyla inşa edilmiş, bu da ekran kartı stoklarını eritmişti.

Madencilik sebebiyle yaşanan bu stok sıkıntısının karşısında Nvidia, ekran kartı satıcılarına, ekran kartlarını madenciler yerine oyunculara satmalarını tavsiye etmiş, pratik bir çözüm sunmak yerine nasihat ile problemi çözmeye çalışmıştı. AMD ise bu problem için daha mantıklı bir çözüm sunacak. Firmanın CEO'su Lisa Su, madencilik nedeniyle yaşanan sıkıntıyı değerlendirdiği bir konuşma yaptı.

Lisa Su, öncelikle yaşanan stok probleminin ve ekran kartlarına artan talebin farkında olduklarını söylüyor. Bu durumu çözebilmek için AMD, ekran kartı üretimini artıracağını ve daha fazla ekran kartını piyasaya süreceğini iddia etmekte. Bu hareketin, AMD için bir hayli mantıklı bir yol olduğunu söyleyebiliriz; çünkü AMD ekran kartları, Nvidia ekran kartlarının yanında oyuncuların 2. tercihi olarak kalıyor. Stokların problemli olduğu bir dönemde AMD piyasaya daha fazla ekran kartı sürmeyi başarırsa pazar payını artırabilir ve Nvidia karşısında avantaj kazanabilir.

AMD'nin üretimini artırabilmesi için önünde aşması gereken bir engel bulunmakta. Bu da yeterli miktarda belleği üretebilecek bir üretici bulması. Yeni AMD Vega ekran kartlarında kullanılan HBM2 bellekleri üretmek zaten normalden zor bir süreç, bu nedenle Vega ekran kartlarının üretimi çok radikal bir yükseliş görmeyebilir. Fakat GDDR5 bellek kullanan diğer ekran kartları daha yüksek sayıda üretilebilir.