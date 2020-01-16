AMD İşlemcilerinin Popülaritesi Artıyor

‘Antikythera Intelligence and Research’ ve Wccftech adlı internet sitesi ile iş birliği yapan Peddie Research, işlemciler hakkında yeni bir araştırma yaptı. Siteyi ziyaret edenlerden bir anket doldurması istendi ve ekran kartları, işlemciler, ana kartlar ve sanal gerçeklik ile ilgili sorular soruldu.

Ekim 2019’da gerçekleştirilen bu ankete 4.477 kişi katıldı ve 143.264 yanıt toplandı. Hazırlanan 55 sayfalık rapora şuradan ulaşabilirsiniz fakat raporun tamamını okumak isteyenlerin 9.000 dolar ödeme yapması gerekiyor.

Wccftech, anket sonuçları hakkında ilginç bir gerçeği açıkladı: Katılımcıların yüzde 41'i, sistemlerinde AMD işlemcileri kullanıyor. AMD, hiç şüphesiz ki yıllardır gölgesinde kaldıktan sonra Intel’i yakalamaya başladığını görmekten oldukça memnundur.

AMD’nin kaderi, iki yıl önce Zen mimarisi geldikten sonra değişmeye başladı. Şirketin pazar payı 2017'nin ikinci çeyreğinden bu yana her çeyrekte artış gösterdi. AMD işlemcileri ABD’de Amazon'un en çok satan işlemciler listesinde ilk on sıradan dokuzuna yerleşerek listeye hakim olmaya devam ediyor. Ayrıca Kasım ayında Avrupalıların yüzde 60'ının Intel'e kıyasla AMD işlemcilerini tercih ettiğini gösteren bir anket daha görmüştük.

AMD işlemcilerinin, Steam Donanım Anketi’nde ise pek de iyi bir iş çıkarmadığını belirtmeliyiz. Söz konusu ankette katılımcıların sadece yüzde 16’sı AMD işlemciler kullandığını belirtirken, yüzde 84’ü Intel’in işlemcilerini kullandığını belirtti. Ayrıca AMD’de aylarca devam eden büyümeden sonra Kasım ve Aralık ayları arasında yüzde 3.39’luk bir düşüş gözlendi.

Yine de, 2020'nin ikinci yarısında piyasaya sürülmesi beklenen Ryzen 4000 masaüstü işlemcileri ile birlikte geleceğin AMD için daha da parlak göründüğünü söyleyebiliriz.