AMD İşlemcili Bilgisayarlar Artış Gösterecek

İşlemci deyince akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan AMD kullanıcıları yeni bilgisayarlar ile tanıştırmayı düşünüyor. Dünya genelinde bilgisayar siparişlerine yetişemeyen işlemci markaları kapasite artırmaya çalışıyor.

Bildiğiniz üzere Intel ile sıkı bir rekabet içerisinde olan AMD, her geçen gün daha agresif bir şekilde büyümeye çalışıyor. Şirketin son zamanlarda destekçisi arttı ve kullanım oranı da yükseldi. Şimdi ise Ryzen 4000 işlemcili bilgisayarları piyasaya sürmenin rahatlığını yaşıyorlar. Birçok bilgisayar kullanıcısı bu işlemcileri çok beğenmişti.

AMD işlemcili yeni bilgisayarlar piyasaya sürülüyor

AMD Oyun Çözümleri Yöneticisi olan Frank Azor tarafından yapılan açıklamalara göre artık çok daha fazla AMD işlemcili bilgisayarlar piyasada yer alacak. Bu ay ve gelecek ay birçok Ryzen donanımlı bilgisayar için çalışma başlattıklarını söyledi.

Şirket, Ryzen işlemcili bilgisayarlarlara ek olarak birkaç tane de Radeon ekran kartına sahip bilgisayarların piyasaya sürüleceğini belirtti. Ayrıca yetkililer, koronavirüs salgınının beklenmedik gecikmeler yarattığını da ekledi. Normal şartlarda bu bilgisayarlar çok daha erken gelecekti. Firmanın Ryzen 4000 işlemcisiyle piyasaya sürülen cihazlar, en fazla NVIDIA’nın RTX 2070 ekran kartına sahipti. Intel’in 10. nesil yeni işlemcileri ise, NVIDIA’nın en yeni kartlarıyla birlikte piyasaya sürülebiliyor.

Şirket her ne kadar bu ay ve gelecek ayı bilgisayar üretimi için net bir tarih olarak verse bile, durum pek öyle değil. Şu an için henüz sular durulmadı ve her an her şey olabilir. Bu nedenle AMD işlemcili yeni cihazlar bir miktar daha geç çıkabilir. Sizce şirket bu alanda başarılı olabilecek mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.