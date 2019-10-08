AMD, Laptop ve Masaüstü için RX 5500 Ekran Kartını Tanıttı

AMD geçtiğimiz gün yapılan etkinlikte yeni RDNA oyun mimarisini kullanarak 1080p oyunlarda en üst performansı ve yüksek detay seviyesini sunan Radeon RX 5500 serisi ekran kartlarını tanıttı.

AMD, gelişmiş RDNA oyun mimarisini ve endüstri lideri 7nm üretim teknolojisini, yeni boyut ve sistemlerle dünyanın dört bir yanındaki oyunculara ulaştırıyor. RDNA ile güçlendirilen Radeon RX 5500, bir önceki Graphics Core Next (GCN) mimarisini baz alan Radeon ekran kartlarına göre watt başına 1.6 kat daha yüksek oyun performansı sunuyor.

AMD Radeon RX 5500 serisi 1080p oyun performansı, yüksek detaylı görseller ve ultra hızlı oynanış sağlamak için üretildi. En popüler oyunlarda muhteşem deneyimler sunmak için iyileştirilen Radeon RX 5500 grafik kartı, 1080p çözünürlükte ortalama yüzde 37’ye kadar daha hızlı performans sunuyor.

Dizüstü Bilgisayarda 90 FPS Oyun Deneyimi

Dizüstü oyuncuları için duyurulan Radeon RX 5500M GPU ise rakibine göre ortalama yüzde 30’a kadar daha hızlı performans, AAA oyunlarda 60 üzerine kadar FPS ve e-spor oyunlarında 90 üzerine kadar FPS sağlıyor.

RX 5500 GPU Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Ekim ayının sonlarına doğru Radeon RX 5500M GPU ile güçlendirilen MSI Alpha 15 dizüstünün piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna ek olarak Radeon RX 5500 grafik kartlarının da Kasım 2019’da başlayarak, masaüstü oyuncu sistemlerinde yer alacağı belirtildi. Bu sistemler arasında HP’den OMEN Obelisk ve Pavillion Gaming, Lenovo Legion T530 ve IdeaCentre T540 oyuncu bilgisayarları da yer alıyor.