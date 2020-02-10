AMD Ryzen Threadripper 3990X Hız Aşırtma Rekoru Kırdı

Benzeri görülmemiş 64 çekirdekli yapısıyla dikkatleri çeken AMD Ryzen Threadripper 3990X, overclock rekoru kırdı. Yapılan güçlendirme ile AMD Ryzen Threadripper 3990X, 5.5GHz hızlara kadar yükselmeyi başardı.

Henüz piyasaya sürülmesinin üzerinden 24 saat geçmeden AMD'nin yeni işlemcisi hız aşırtma rekorunu ele geçirmeyi başardı. Threadripper 3. serinin yeni üyesi olan 3990X, 7 Şubat itibarıyla satın alınabilir hale gelmişti. Çıkar çıkmaz hız aşırtma işiyle uğraşanların ilgi odağı oldu ve rekoru ele geçirdi.

Tom's Hardware tarafından yapılan haberde görüleceği üzere profesyonel hız aşırtmacı TSAIK yeni rekorun sahibi oldu. 64 çekirdekli işlemcinin yapabileceklerini göstermek üzere harekete geçen ekip, 5.5GHz hıza kadar ulaşmayı başardılar.

Sıvı azot (LN2) kullanan TSAIK, çipin 64 çekirdeğinin tümünün hızını 5,548,71 MHz'ye hızlandırdı. Ryzen Threadripper 3990X modelini MSI Creator TRX40 anakart ve 138613 MHz'de 13-13-13-31 CL zamanlama ile 1.866 MHz'de saat hızına sahip DDR4 RAM ile eşleştirerek, rekoru ele geçirmiş oldu. Intel tarafından rekor ise i9 7990'daydı.

Yapılan hız aşırtma denemelerinin ardından AMD Ryzen Threadripper 3990X, daha önce piyasaya çıkan ve 10 bin dolardan fazla fiyata satılan Intel’s Xeon Platinum 8280'den daha iyi performans göstermiş oldu. Yeni AMD işlemcisinin fiyatı ise 3,999 dolar olarak belirlenmişti. Yeni işlemci Türkiye'de ise 32.375TL fiyat etiketiyle satışa çıkmıştı.