AMD ve Qualcomm'dan Dev Ortaklık!

AMD ve Qualcomm, ultra ince dizüstü bilgisayarların büyük bir sıçrama yapmaya çalıştığı dönemde önemli bir ortaklığa imza attıklarını duyurdu. İki şirket, AMD'nin Ryzen mobil işlemcilerini ve Qualcomm'un LTE modemlerini çekirdek olarak kullanacaklarını açıkladılar.

Hawaii'de düzenlenen Snapdragon Teknoloji Zirvesi'nde yapılan duyuruda, donanım ortaklığının iki şirkete büyük fayda sağlayacağı vurgulandı. Özellikle gelecek ultra ince dizüstü bilgisayarların çekirdeği olma hedefi bu iki şirkete büyük kazançlar sağlayabilir.

Ürünlerin tüketiciye yapacağı katkıyı görmek ve bunun üzerine yorum yapmak için henüz çok erken. Dolayısıyla her iki şirketin ortaya koyacağı ilk örnekleri görmemiz gerekiyor. Anlaşılan o ki, AMD ve Qualcomm bu dizüstü bilgisayarların yalnızca ince ve güçlü olmasını istemiyorlar, aynı zamanda sürekli internete bağlı bir gelecek düşünüyorlar. Çünkü LTE modemlerini dizüstü bilgisayarlarda sıklıkla görmüyoruz. Qualcomm'un bu konuda yapacağı katkıyı görmek ilginç olacak.

Bu ortaklıktan iyi bir sonuç çıkarsa, ilerleyen dönemlerde sadece Wi-Fi ağından internete bağlanmak yerine, LTE modemi olan bir dizüstü bilgisayarda güçlü bağlantılara sahip olabiliriz. Umarız bu süreç uzun sürmez.