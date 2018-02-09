Analistler Sanal Para Fiyatlarının Sıfıra Vuracağını Tahmin Ediyor!

Eğer kripto para birimlerine yatırım yapmayı düşünüyorsanız, analistlerin görüşlerine göre önümüzdeki süreçte bu işten pek kar edemeyebilirsiniz.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Bitcoin rekor bir yükseliş yakalamıştı. Bu yükseliş sonucunda 19.000 $ gibi bir fiyata yükselen Bitcoin, dikkatleri sanal para birimlerine çekmiş, Bitcoin muadili diğer sanal para birimleri de bu ilgiden nasiplerini almışlardı. Bitcoin'in fiyatının tavan yapmasının ardından keskin düşüşler yaşanmış, Bitcoin fiyatı günde birkaç bin dolar düşer hale gelmişti. Şu an Bitcoin'in fiyatı 8.000 $ civarında, çoğu kişi Bitcoin'in fiyatının şu an düşmüş olması ve ileride tekrar yükselebilmesi ihtimaline sahip olması nedeniyle madencilik sistemlerine yatırım yapmayı planlıyor.

Peki şu an fiyatları düşmüş olan sanal para birimlerine yatırım yapmak mantıklı mı? Goldman Sachs Global Investment adlı yatırım firmasının analistlerinden olan Steve Strongin'e göre kripto para birimlerine yatırım yapmak hiç de mantıklı bir karar değil, analist, sanal para birimlerinin büyük çoğunluğunun değerlerinin sıfırlanacağını iddia ediyor. Analiste göre bu durumun sebebi sanal para birimlerinin "sanal" olmaları, yani gerçek bir değerlerinin bulunmaması. Bu açıklama bir hayli yüzeysel görünse de Strongin'in diğer sözlerinde bir miktar gerçeklik payı var.

Strongin, sanal para birimlerini 90'lı yılların sonunda ortaya çıkan internet balonuna benzetiyor. 90'lı yılların son döneminde internetin yaygınlaşmasıyla birlikte şu an adını unutmuş olduğumuz birçok internet sitesi ve servisi türemişti. Bu servisler ve siteler o dönemde bir hayli popüler olsa da 2000'li yılların ardından birçoğu patlamış ve tarihe gömülmüş, aralarından sadece Google ve Amazon gibi devler sıyrılmıştı. Google, yine aynı hedefe hizmet ediyor olsa da işini en iyi yapan firmaydı ve bu yüzden piyasada tutunabilmişti. Amazon ise şu an kurulduğundan çok daha farklı bir yapıda. Sanal para birimleri de içinde bulunduğumuz dönemin parlayan yıldızları; fakat keskin fiyat düşüşleri ve yükselişleri bu para birimlerinin de birer balon olabileceğine işaret ediyor olabilir. Ayrıca bu keskin değişimler sanal para birimlerinin güvenirliğini ve itibarını zedeliyor, sanal para birimlerinin karşılığını almak giderek güçleşiyor. Steam gibi birçok servis bu nedenle sanal para ile yaptıkları ticareti durdurdular.

Strongin, az sayıda sanal para biriminin değişen şartlarda hayatta kalabilme ihtimaline sahip olduğunu sözlerine eklemekte; hayatta kalan bu sanal para birimlerinin fiyatlarının yükselebileceğini de söyleyen Strongin; bu ihtimalin düşük olduğunu, bu nedenle sanal para birimlerine bel bağlamamamız gerektiğini açıklamakta.

Sanal para birimlerine yatırım yapanlar için gelecek çok parlak olmayabilir; fakat oyuncuların daha güzel günler göreceğini söyleyebiliriz. Bilindiği üzere sanal para üretmek için oluşturulan madencilik sistemleri, donanım piyasasına büyük bir darbe vurmuş, ekran kartı stokları tükenmişti. Ayrıca ekran kartı ve RAM fiyatları da roket gibi yükselmişti. Sanal para birimlerinin değerlerinin sıfırlanması sonucu piyasa eski günlerine dönecektir.