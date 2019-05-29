Android Q, Ses ve Görüntü Kalitesini Üst Seviyeye Çıkaracak

Akıllı telefonları kullanan kişiler genellikle diğer cihazlara çok fazla önem vermemeye başlıyor. Android Q olarak bilinen ve Google'ın son dönemlerdeki en büyük hizmetlerinden olan yeni sistem, hem görüntü hem de ses kalitesini arttırarak cep telefonunuzun niteliğini yükseltecek.

Esas olarak kimsenin pek fazla bilmediği HDR10+ desteği, Android işletim sisteminde mevcut olacak. Bu teknoloji sayesinde, görüntü açısından oldukça kaliteli bir konuma ulaşma imkanınız ortaya çıkacak. Google, Android cep telefonlarında iyi bir ses sistemi isteyenleri de unutmadı.

Android Q beklentileri yükseltecek gibi görünüyor

Herhangi bir ürün veya hizmet çıkmadan önce, kullanıcılar az ya da çok bazı beklentiler içerisine girer. Android; hem görüntü hem de ses açısından yüksek bir kalite vaad etmesi nedeniyle kullanıcılar tarafından yüksek beklentilerle karşılanıyor.

Bu yeni işletim sisteminde olan HDR10+ sayesinde, telefonun ekranında dinamik görseller ortaya çıkacak. Görüntünün Pixel kalitesininin daha yüksek olması nedeniyle, çok daha canlı görüntüler elde edilecek. Ayrıca video kalitesinin artması ile birlikte, aynı zamanda AV1 codec sayesinde daha az enerji harcayarak daha çok video izleyebileceksiniz.

Videolarda görüntü önemli olduğu kadar ses de büyük bir değer taşıyor. Yeni sisteme gelecek olan Opus codec sayesinde, ses kalitesi arttırılmış olacak. Google tüm düzenlemeleri yaparak kullanıcılara ne kadar çok değer verdiğini gösterdi. Geleneksel alışkanlıklarınızı değiştirecek olan Android Q için siz hazır mısınız? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz .