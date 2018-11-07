Ankara'da Çöp Konteynerlarının Doluluğunu Yapay Zeka Kontrol Edecek

Ankara’da bulut sistemleri ve yapay zeka üzerinde araştırma geliştirme faaliyetleri yürüten Evreka, önemli bir yeniliğin altına imza attı. Evrak, kendi imkanlarıyla yaptığı sistemle çöp konteynerlerinin doluluk oranı, bulut ve yapay zeka teknolojileri kullanılarak takip edilebildiğini duyurdu.

Şehirlerin nüfuslarının artmasıyla yoğunlaşan belediyecilik ihtiyaçlarına yerli çözümler üretmek ve vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına harekete geçen Evraka, bulut ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak belediyelerin atık toplama hizmetini daha verimli hale getirecek bir sistem geliştirdi.

Çöp konteyner’larına yerleştirilen sensörlerle doluluk oranlarını gören bir altyapı geliştiren Evraka, bununla da yetinmeyerek bir tür rotalama algoritması yazdı. Böylece sistemin otomatik olarak çöp kutularının doluluk oranlarını görerek, kamyonların sadece dolu kovalara yönlendirmesi sağlandı.

Evreka Kurucu Ortağı Mert Barutçu, AA muhabirine, geliştirdikleri akıllı atık toplama sistemine ilişkin değerlendirmede bulunarak şunları söyledi: “Gece atık toplayan kamyonlarla birlikte sahaya çıktık. Bir yazılım olmadan bile atık konteynerlerinin doluluk oranını ölçerek iyileştirme sağlayabiliyorduk. Sonra bu teknolojiyi geliştirmeye başladık. Bir yılın sonunda ilk denemelerimizi Tuzla Belediyesi ile yaptık ve 100 konteynere sensör yerleştirdik. Bugün geliştirdiğimiz sistemle Türkiye'de 15 belediyeye, dünyada 30 atık toplama firmasına hizmet veriyoruz. Türkiye dahil 7 ülkede çalışıyoruz. Atık toplama konteynerlerine yerleştirdiğimiz sensörlerle bunların doluluk oranını tespit ederek dijital ortama aktarıyoruz. Bu verilerle daha az kaynak kullanarak, daha çok atığın toplanmasını sağlıyoruz.”

Belediyelerin yazılımla birlikte sensörleri de kiralayabildiklerini aktaran Barutçu, "Tüm sistemi kiraladıkları zaman herhangi bir ön maliyete katlanmaları gerekmiyor ve kullandıkları günden itibaren tasarrufa başladıkları için herhangi bir ek maliyet olmuyor. Sensörleri satın aldıkları zaman da yaklaşık 4-6 ayda tüm donanım maliyetini çıkarabiliyorlar. Türkiye'de pazar lideriyiz ve Ortadoğu, Hindistan ve Avrupa'da önemli bir büyüme yakaladık. Yeni girdiğimiz Rusya pazarında büyüme hedefimiz var. Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, ABD gibi ülkelerde de bulunmak istiyoruz. Yurt dışında bir Türk firması olarak yüksek teknolojili ürünlerimizle rekabet edebiliyoruz, bu bizi gururlandırıyor. Yüksek teknolojiyi sınırlarımız dışına güvenle çıkarabilecek kadar donanımlı bir milletiz." dedi.

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