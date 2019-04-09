Ankara'da Otonom Araç Yarışması Düzenlenecek

Ankara Cyberpark, oldukça güzel bir yarışmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Birçok önemli şirketin, üniversitenin ve lisenin takımlarının katılacağı otonom araç yarışması MARC, bu yıl 13 Nisan tarihinde düzenlecek.

OpenZeka yönetiminde bu yıl üçüncüsü düzenlenecek yarışmaya Turkcell, Karel, BMC ve Doğuş Teknoloji’nin yanında 10 üniversite ile 4 lise takımı katılacağı duyuruldu. OpenZeka ekibi tarafından yarışmacıları MARC’ta bir dizi derin öğrenme ve derin öğrenme algoritmaları dersleri verileceği kaydedilirken, takımlardan yüksek teknolojili radar ve sensörlerle donatılmış 1/10 ölçekli arabalar yapmaları isteneceği ifade edildi.

Bu araçlar gerçek bir araçtaki tüm sürüş deneyiminin simüle edilebildiği NVIDIA Jetson TX platformlar ile desteklenirken, takımlar gerçek dünyanın sürüş ihtiyaçlarına derin öğrenme algoritmaları ile nasıl çözümler üretebildiklerini ortaya koyacaklar. Tanımlanan görevleri hızlı ve hatasız bir şekilde başarabilmek için yarışacak ekiplerin, özel hazırlanmış parkurda, sürüş güvenliğinden trafik işaretlerine tepkilere, yola çıkan ani yayadan yoldaki engellere çözüm üretmekte sürüşü emniyetle devam ettirecek tüm senaryoları test edecekleri bildirildi.