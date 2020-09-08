Ankara Tabip Odası Koronavirüse Yakalanan Sağlık Çalışanı Sayısını Açıkladı

Ankara'da kaç sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı? Ankara Tabip Odası, Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı hakkında açıklamlarda bulundu. İşte Ankara'da koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı sayısı.

Ankara'da Kaç Sağlık Çalışanı Koronavirüse Yakalandı?

08 Eylül 2020 tarihi itibariyle, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından ulaşılan ve teyit edilen Covid-19 pozitif tanısı alan sağlık çalışanlarının sayısının 799'a yükseldiği bildirildi. Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Tabloya göre 131 uzman hekim, 71 asistan, 30 aile hekimi, 9 röntgen teknisyeni, 6 idari personel, 3 fizyoterapist-fiyetisyen, 118 hemşire-ebe, 39 ATT, 10 güvenlik, 7 eczacı, 5 diş hekimi, 2 işyeri hekimi, 99 temizlik işçisi, 47 tıbbi sekreter, 10 laborant, 7 mutfak çalışanı, 3 anestezi teknisyeni ve 1 muhemmet koronavirüse yakalandı.

Ülkemizde Son Durum

7 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 281.509 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.730'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.118 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 252.152 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.