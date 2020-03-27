Antartika Buzullarında Yeni Bir Hasar Tespit Edildi

(NASA) IceBridge görevi kapsamında Denmar buzulu üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi. Burada kayma meydana geldiği ortaya çıktı. Bu araştırmalar, potansiyel olarak trilyonlarca buzun okyanusa doğru kayabileceğini ortaya koydu.

Yeni buzul, Antarktika’nın doğusunda yer alıyor. Buz tabakası, okyanusa dökülmeden önce buradaki kanyondan akan yaklaşık 19 kilometre genişliğinde bir buz nehri etrafında bulunan tabaka olarak görülüyor.

Antartika buzulları hasar almaya devam ediyor

Yaklaşık 3 kilometre derinliğinde bir çukur olarak bilinen yer, Antartika buzullarının kalbi olarak biliniyor. Bu durum ortaya çıkan hasarın da kat kat artmasına neden oluyor.

Denmar buzulu şu anda 250 milyar tondan fazla buzunu eritti. Bilim insanları, bu kaybı deniz seviyesi artışının yarım milimetreden biraz daha fazlasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

Buzul tüm yeraltı kanyonunda geriye doğru seyahat ederse 540 trilyon ton buz kaybı potansiyeli ortaya çıkacak. Erime Antarktika'nın Aurora Yeraltı Havzası olarak adlandırılan kritik bir alanına da ulaşmak üzere. Bu durum Dünya için büyük bir felakete neden olabilir.