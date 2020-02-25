Antartika Buzullarının Erime Hızı Panik Yarattı

Kutuplarda ortaya çıkan yüksek sıcaklıklar, buzulların erime seviyesi ile ilgili endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı. Bu yüksek sıcaklıklar, kutuplardaki buzların erimesi ve denize karışmasına neden oldu.

Dünyanın en soğuk mekanlarından bir tanesi olarak bilinen ve sadece bilimsel araştırma üslerinin bulunduğu Antartika büyük merak konusu. Ortalama sıcaklığı -57 santigrat derece ve genel ortalama -10 santigrat derece civarında. Bu durum bugüne kadar buzulların korunmasını sağlıyordu.

Antartika buzullarının erime hızı

6 Şubat tarihinde Antarktika Yarımadası'nda bulunan Esperanza Üssü'nde hava durumu istasyonu, 18.3 santigrat derece ile buradaki en yüksek sıcaklığı gördü. Ölçümde 24 Mart 2015'ten kaydedilen 17.5 santigrat derecelik rekor kırılmış oldu.

Gerçekleşen hava dalgası bir hafta sürdü ve Operasatif Land Imager'ın Landsat 8'de çektiği Kartal Adası'nın görüntüleri bir kez daha düşünmemize neden oldu. Kartal Adası, Antarktika Yarımadası'ndaki Graham Land bölgesinde yer alıyor. Bu rekor seviyedeki sıcaklıkların ardından Kartal Adası'ndaki buzulların eriyerek denize karıştığı ve adanın ortasına doğru olan alanlarda, ilginç hızlı bir şekilde göletler oluştuğu konusunda uyarılar yapıldı.

Buzul bilimci Mauri Pelto, "Daha önce Antarktika'da erimeden kaynaklı göletlerin oluştuğunu görmedim. Alaska ve Grönland'da bu tür erime olaylarını görüyorsunuz ancak Antarktika'da genellikle olmuyor." ifadelerine yer verdi. Sizce Antartika ile ilgili bu tablo gerçekten de korkunç mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.