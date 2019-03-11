Apex Legends'da Bugüne Kadar Banlanan Oyuncu Sayısı Açıklandı

Son zamanların en popüler oyunlarının başında gelen Apex Legends bahar temizliği yaptı. Oyunun geliştiricisi Respawn Entertainment, ilk ayında 50 milyon oyuncuya ulaşan Apex Legends oynayan binlerce kişiyi hile kullandıkları gerekçesiyle banladığını duyurdu.

Respawn, çok kullanılan sosyal medya mecralarından Reddit üzerinde bazı açıklamalar yaptı. Apex Legends’in gidişatına dair çeşitli detayları oyuncularla paylaştı. Paylaşılan bilgiler arasında banlanan oyuncu sayılarına da yer verildi. Oyunun başından bu yana kullanılan Easy-Anti-Cheat araçlarının hilecileri engelleme konusunda başarılı şekilde çalıştığını ve bugüne kadar 355 bin hileciyi banladıklarını duyurdu.

Respawn’ın oyunculara söylediği diğer ayrıntılar ise şöyleydi: “Hile servisi çalışıyor; ancak hilecilerle savaş durmaksızın devam ediyor. Bu sebeple savaşımızı adapte etmemiz ve her zaman tetikte olmamız gerekiyor. Apex Legends’deki bütün oyuncuların sıhhati açısından hileyi çok ciddiye alıyor ve derinlemesine önemsiyoruz.”

Gönderi, planladıkları iyileştirmeler arasında hile karşıtı ekiplerine yapılan artışın yanı sıra, PC oyuncularının oyun sırasında hilecileri rapor edebilecekleri bir özellik olduğunu söyledi. Geliştirici, dolandırıcıların nasıl mücadele ettiklerini bilmelerini istemediğinden, başka pek fazla özellik paylaşılmadı. “Planlarımız hakkında oldukça gizli kalmamız gerekecek. Dolandırıcılar kurnazdır ve onların bizi geldiğini görmesini istemiyoruz. ”