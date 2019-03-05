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Apex Legends, Sadece Bir Ayda 50 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaştı!

Apex Legends Oyuncu Sayısı
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | Oyun

Apex Legends resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, başarılı Battle Royale oyununun 4 Şubat’ta piyasaya sürülmesinden bu yana 50 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen Apex Legends, bu sayede çok daha geniş oyuncu kitlelerine ulaşabiliyor. Oyunun sadece bir ayda 50 milyon oyuncuya ulaşmış olması gerçekten muazzam.

Üstelik Apex Legends bu başarıya Fortnite’den çok daha kısa bir sürede ulaştı. Niko Partners analisti Daniel Ahmad’a göre, Fortnite’in 45 milyon oyuncuya ulaşması 16 hafta sürmüştü. Elbette Apex Legends’ın bu derece büyük bir başarı elde etmesinde Fortnite’in önceki başarılarının da payı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fortnite, milyonlarca oyun severi Battle Royale moduyla tanıştırdı ve bu sayede birçok Battle Royale hayranı ortaya çıktı. 

Bu durum, Electronic Arts (EA) ve geliştirici Respawn Entertainment Apex Legends sürpriziyle piyasaya çıktığında, milyonlarca oyun severin bu yeni oyunu merak etmesini ve oyuna yoğun ilgi göstermesini sağladı. Oyunu deneyen ve oyunun gerçekten başarılı olduğunu fark eden birçok oyun sever, bunu arkadaşlarına da anlatarak Apex Legends’ın oyuncu sayısını hızla arttırdı.

Apex Legends, birinci sezonun bir parçası olarak bu ay içerisinde oyunda ilk kez Battle Pass özelliğine de yer verecek. EA ve Respawn’ın oyun içi satın alımlarla gelir elde etmesini sağlayacak olan Battle Pass ile birlikte yeni sezonda, oyuna yeni karakterler ve yeni silahlar gibi birçok yeni içerik eklenmesi bekleniyor.

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