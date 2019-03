Apex Legends, Sadece Bir Ayda 50 Milyondan Fazla Oyuncuya Ulaştı!

Apex Legends resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda, başarılı Battle Royale oyununun 4 Şubat’ta piyasaya sürülmesinden bu yana 50 milyon oyuncuya ulaştığını duyurdu.

PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarında ücretsiz olarak oynanabilen Apex Legends, bu sayede çok daha geniş oyuncu kitlelerine ulaşabiliyor. Oyunun sadece bir ayda 50 milyon oyuncuya ulaşmış olması gerçekten muazzam.

Üstelik Apex Legends bu başarıya Fortnite’den çok daha kısa bir sürede ulaştı. Niko Partners analisti Daniel Ahmad’a göre, Fortnite’in 45 milyon oyuncuya ulaşması 16 hafta sürmüştü. Elbette Apex Legends’ın bu derece büyük bir başarı elde etmesinde Fortnite’in önceki başarılarının da payı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Fortnite, milyonlarca oyun severi Battle Royale moduyla tanıştırdı ve bu sayede birçok Battle Royale hayranı ortaya çıktı.

Number of Apex Legends players after:



8 hours - 1m

1 day - 2.5m

3 days - 10m

1 week - 25m

4 weeks - 50m



Number of Fortnite BR players after:



2 weeks - 10m

6 weeks - 20m

11 weeks - 30m

16 weeks - 45m