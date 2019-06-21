Apple, 15 inçlik Macbook Pro'ları Geri Çağırıyor

Apple, 15 inçlik Retina ekranlı Macbook Pro modellerini yangın riski nedeniyle geri çağırıyor. Apple, Macbook Pro'lar için batarya değişim programı başlattı.

Apple Macbook Pro'larda Yangın Riski Bulunuyor

Apple, Eylül 2015 ile Şubat 2017 arasında üretilen 15 inç Retina ekranlı Macbook Pro model dizüstü bilgisayarların bataryalarındaki aşırı ısınmanın yol açtığı yangın riski nedeniyle batarya değişim programını başlattı. Yangın riski oluşturan Macbook Pro'ların bataryaları Apple'ın yetkili servislerince değiştirilecek.

Apple, yangın riski bulunan Macbook Pro modellerini sorgulayabilmeniz için bir internet sitesi oluşturdu. Apple'ın internet sitesi üzerinden Macbook Pro'nun seri numarası ile birlikte bu sorgulama işlemini yapabilmektesiniz. Apple batarya değişim programının sadece 15 inç Retina ekranlı Macbook Pro modelinde olduğunun altını çizdi ve diğer Macbook Pro modellerinde herhangi bir sorunun bulunmadığı söyledi.

Yangın riski teşkil eden Macbook Pro'ların batarya değişimi yetkili servis tarafından 1 ila 2 hafta içerisinde yapılacak. Apple'ın yangın riski bulunan Macbook Pro modellerini sorgulamak için burada bulunan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Sizler Apple'ın aldığı bu karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz Macbook Pro kullanıyor musunuz? Haberimizin hemen altında bulunan yorumlar bölümünden görüşlerinizi iletebilirsiniz.